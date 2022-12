EKSPERDID ARVAVAD | MMi pronksimäng: mõttetus või lahing surematuse peale?

Jalgpalli MMil jagatakse laupäeval välja esimesed medalid, aga need pole kulla- või hõbedakarva, vaid pronksised. Nende eest lähevad lahingusse Aafrika saadik Maroko ja Euroopa väikeriik Horvaatia. Kas finaalist välja jäänud koondiste mõõduvõtt kolmandale kohale on omaette väärtusega mäng või mõttetu pusimine? Kas rohkem on seekordses lahingus kaotada Marokol või Horvaatial? Kas on oodata väravatesadu või kinnist mängu? Nendele küsimustele vastasid neli Eesti jalgpalliasjatundjat.