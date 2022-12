Väidetavalt Cristiano Ronaldole 200 miljonit eurot pakkunud Saudi Araabia klubi juht: kes ta on? Ma ei tea teda

37-aastasest Ronaldost sai vabaagent vahetult peale MM-i algust, kui Manchester Unitedi jalgpalliklubi teatas, et osapoolte kokkuleppel on koostöö lõpetatud. Portugallast on välismeedias peamiselt seostatud möödunud hooaja Saudi Araabia pronksitiimi Al-Nassriga. Erinevate teadete kohaselt on klubi valmis Ronaldole maksma ligi 200 miljonit eurot aastas.