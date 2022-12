Opositsiooni toetanud Valgevene spordikuulsus vahistati kodumaal segastel asjaoludel

Ostaptšuk on avalikult aastaid avaldanud toetust Valgevene opositsioonile. Riigi opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja on Ostaptšuki saatuse pärast murest. „Olen väga häiritud uudistest, et meie kuulus sportlane Ostaptšuk on Minskis teadmata põhjustel kinni peetud,“ kirjutas ta. „Ta on repressioonirežiimi hukka mõistnud ning toetas 2020. aasta proteste. Ta isegi pani oma medalid müüki, et sportlasi aidata.“