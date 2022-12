TÄNA | Mart Seim astub tõstmise MM-il võistlustulle. Kas näeme taas maailmarekordit?

Seim lööb sel korral kaasa B-grupis. Eestlase algraskuseks on märgitud 410 kg, mis tähendab, et võistluse algraskuseid paika pannes võib kogusummas sellest numbrist veel 20 kg võrra alla tulla. Mõned nädalad enne MM-i tõdes Seim, et ilmselt alustab ta rebimist 170 kg ja tõukamist 220 kg-st.

Algraskuste pingereas on Seim 16. kohal. Kokku on tõstepõrandale astumas 28 üliraskekaallast. Seim tõdes võistluse eel, et 2600 m kõrgusel merepinnast peetaval MM-il on esmaseks sihiks terveks jääda ning tulemust läheb ta püüdma kevadel Jerevanis toimuvatel Euuroopa meistrivõistlustel.

Üliraskekaalus on taaskord suurimaks soosikuks 29-aastane grusiin Laša Talahhadze. Kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister on algraskusena kirja pannud 465 kg. Eelmise aasta Taškendi MM-il viis Talahhadze maailmarekordi 492 kg-ni. Viimastel aastatel on Talahhadzel igal võistlusel olnud sihiks maailmarekordi uuendamine. Kas näeme taas rekordit?

Algraskuste põhjal on järgmised medalikandidaadid iraanlane Ali Davoudi (450 kg), armeenlane Varazdat Lalajan (450 kg), Bahreini esindav armeenlane Gor Minasjan (445 kg), armeenlane Simon Martirosjan (440 kg), süürialane Man Asaad (440 kg), usbekk Akbar Djurajev (440 kg) ja iraanlane Ayat Sharifikelarijani (440 kg).

Käimasolev MM on seni olnud peamiselt hiinlaste pidu. Seni on välja antud 19 kuldmedalit ning neist kuus on võitnud hiinlased. Lisaks on Aasia suurriiki läinud ka kolm hõbe- ja kolm pronksmedalit. Korraldaja Kolumbia on kahe kuld-, kahe hõbe- ja kolme pronksmedaliga tabelis teine.

Eesti lähiriikidest on poodiumile asja olnud ainult Norral. Naiste kuni 87 kg konkurentsis võitis kindlalt kuldmedali Soomes sündinud, kuid Norrat esndav Solfrid Koanda, kellele tõi esikoha tulemus 260 kg.

Läti esinumber Arturs Plesnieks saavutas meeste kuni 102 kg konkurentsis kümnenda koha tulemusega 373 kg. Mullu peetud Tokyo olümpial sai Plesnieks kaela pronksmedali. MM-idelt on ta varasemalt võitnud hõbe- ja pronksmedali.