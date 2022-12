Mart Seimi kogusumma jäi tõstmise MM-il napilt alla 400 kg. Kas näeme Talahhadze esituses taas maailmarekordit?

B-grupis võistlev Seim võttis rebimises algraskuseks 170 kg. Antud raskuse sai ta esimesel katsel üles. Seejärel 175 kg Seimil ebaõnnestus, kuid kolmandal katsel õnnestus üles saada 177 kg.

Tõukamises oli Seimi algraskuseks 220 kg. Selle sai eestlane üles alles kolmandal katsel. Seega oli eestlase kogusummaks 397 kg. Kahel eelmisel MM-il sai Seim kirja 400 kg. 2019. aastal Pattayas andis see 17. koha, mullu Taškendis aga 12. koha.

B-grupi kogusummad (rebimine, tõukamine):

1. Seongbin Jo (Lõuna-Korea) 418 kg (188 kg, 230 kg)

2. Wooman Hwang (Lõuna-Korea) 416 kg (190 kg, 226 kg)

3. Kamil Kucera (Tšehhi) 411 kg (180 kg, 231 kg)

4. Kosuke Chinen (Jaapan) 404 kg (184 kg, 220 kg)

5. Eishiro Murakami (Jaapan) 400 kg (180 kg, 220 kg)

6. Mart Seim (Eesti) 397 kg (177 kg, 220 kg)

7. David Litvinov (Iisrael) 180 kg (180 kg, -)

8. Jiri Orsag (Tšehhi) 170 kg (170 kg, -)

9. Enzo Kofi Kuworge (Holland) - (-,-)

Enne võistlust:

Seim lööb sel korral kaasa B-grupis. Eestlase algraskuseks on märgitud 410 kg, mis tähendab, et võistluse algraskuseid paika pannes võib kogusummas sellest numbrist veel 20 kg võrra alla tulla. Mõned nädalad enne MM-i tõdes Seim, et ilmselt alustab ta rebimist 170 kg ja tõukamist 220 kg-st.

Algraskuste pingereas on Seim 16. kohal. Kokku on tõstepõrandale astumas 28 üliraskekaallast. Seim tõdes võistluse eel, et 2600 m kõrgusel merepinnast peetaval MM-il on esmaseks sihiks terveks jääda ning tulemust läheb ta püüdma kevadel Jerevanis toimuvatel Euuroopa meistrivõistlustel.

Üliraskekaalus on taaskord suurimaks soosikuks 29-aastane grusiin Laša Talahhadze. Kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister on algraskusena kirja pannud 465 kg. Eelmise aasta Taškendi MM-il viis Talahhadze maailmarekordi 492 kg-ni. Viimastel aastatel on Talahhadzel igal võistlusel olnud sihiks maailmarekordi uuendamine. Kas näeme taas rekordit?