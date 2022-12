TALISPORDIBLOGI | Ilves suutis suusarajal kohta parandada. Uue relvaga lasknud Tomingas tegi sprindis korraliku võistluse

Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves on võistlustules Ramsau MK-etapil. Hüppevõistlusel sai eestlane 87-meetrise hüppega 109,5 punkti, mis andis 24. koha. Ta alustas suusasõitu liidrist norralasest Jarl Magnus Riiber ist 1.50 hiljem.

Eestlane võistleb seejuures Austrias pooleldi laenatud varustusega. „Kõik näeb Ramsaus tore välja, aga mul pole oma hüppevarustust saabunud. Loodetavasti see jõuab, aga lootust on suhteliselt vähe,“ teatas Ilves sotsiaalmeedias. „Hüppesuusad ja kombe on mul enda omad, aga ülejäänud varustuse pean laenama.“