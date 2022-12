Saksamaa tenniselegend Boris Becker pääses vanglast välja ja saadeti kodumaale tagasi

54-aastane Becker mõisteti tänavu aprillis kaheks ja pooleks aastaks vangi. Sakslane, kelle suhtes on välja kuulutatud pankrott, jäi kohtus süüdi erinevate varade varjamises, mille koguväärtus küündis kolme miljoni euroni.

BBC teatel esialgu kaheks ja pooleks aastaks trellide taha mõistetud Becker pääses neljapäeval vabadusse. Kolmekordse Wimbledoni turniiri võitja advokaadi Christian-Oliver Moseri sõnul on Becker saadetud tagasi kodumaale.

„Iga välisriigi kodanik, kes on Suurbritannias vangi mõistetud, saadetakse esimesel võimalusel kodumaale tagasi,“ selgitasid UK võimud BBC-le. Becker kvalifitseerus väljasaatmiseks kui inimene, kellel pole Suurbritannia passi ja kes on enam kui 12 kuuks trellide taha mõistetud. Deutsche Welle teatel on Beckeri karistus kantud ning Saksamaal on ta vaba mees.

Becker saadeti esialgu karistust kandma Londonisse Wandsworthi vanglasse. Iroonilisel kombel asub karmide tingimustega Wandsworthi vangla vaid mõne kilomeetri kaugusel Wimbledoni keskväljakust, kus Becker võitis oma kuuest suure slämmi tiitlist kolm.

Mai alguses kirjutasid Inglismaa ajalehed Daily Mail ja The Sun, et Becker pole vanglaeluga üldse rahul, sest kong on liiga pisike, valgustus kehv, toit halb ja lisaks on müraprobleemid.

Sakslase advokaadid ja Becker said maikuus oma tahtmise ning sakslane viidi üle teise vanglasse. Beckeri uus „kodu“ oli Inglismaal Oxfordshire'is Nuffieldis, kus on ainult meestele mõeldud vangla. Enamik sealsetest kinnipeetavatest kannavad karistust väiksemate kuritegude eest ning on sarnaselt Beckerile välisriigi kodanikud.