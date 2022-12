Prantsusmaa koondise kolm olulist jalgpallurit on finaali eel haigestunud

Prantsusmaa keskkaitsja Dayot Upamecano ja poolkaitsja Adrien Rabiot jätsid haiguse tõttu vahele juba kolmapäevase poolfinaalmängu Marokoga. Koondise juhtkond otsustas nad ülejäänud meeskonnast isoleerida, viies nad teise hotelli.

Neljapäeval selgus, et haigeks on jäänud ka kolmas jalgpallur. Peatreener Didier Deschamps kinnitas meediale, et ka Kingsley Coman on haigestunud. Maroko vastu ta ei mänginud.

Upamecano ja Rabiot põevad gripilaadset haigust ja tunnevad end halvasti. Comanil tõusis neljapäeva hommikul palavik.

Briti ajalehe Daily Maili teatel kardavad prantslased, et mängijad on sattunud kaameliviiruse küüsi. Sellele viirusele viitab ka Hispaania väljaanne AS, kui räägib Kataris haigestunud prantslastest. Prantsusmaa jalgpallikoondis ei ole seda infot kinnitanud.

Football Londoni veebisaidi andmetel on kaameliviiruse puhul tegemist koroonaviiruse lähisugulasega ja selle põhjustatud sümptomid on väga sarnased Covid 19 omadega. Lisaks kergetele gripi sümptomitele põhjustab kaameliviirus teadaolevalt näiteks kopsupõletikku.

Viirus võib kaamelilt inimestele edasi kanduda ja seejärel piisknakkusena ühelt inimeselt teisele levida. Briti võimud hoiatasid Inglismaa fänne kaameliviiruse eest juba enne MMi algust.

Esimest korda avastati kaameliviirus 2012. aastal Saudi Araabias. Hiljem on see levinud paljudesse Lähis-Ida riikidesse ning seda on avastatud ka USA-st ja erinevatest Euroopa riikidest.