Laskesuusalegend Björndalen kiitis Bö`d: tal ei ole enam nõrkusi

„Head laskesuusatamise võistlust kokku pannes on mitmeid tegureid. Sul peab olema hea varustus, head suusad. Sul peab olema toores füüsiline vorm ja hea tehnika. Fantastiline tulistamine. Nüüd pole sellel mehel [Bö`l] enam nõrkusi. Ta teeb järjest veatuid võistlusi. Seda on fantastiline näha,“ kiitis Björndalen, kirjutab norralaste NRK.

Norra rahvusringhäälingu laskesuusatamise ekspert Ola Lunde lisas, et Bö uueks trumbiks on tõusnud väga täpne laskmine. „Johannese praegune tase on täiesti omaette klassist. Paranenud laskmine kajastub ka statistikas. Eelmisel hooajal oli tal täpsusprotsent lamades 83, sel aastal aga 92,“ sõnas Lunde.