AMETLIK: M-Sport kinnitas Tänaku kõrval teise põhisõitja

Loubet teeb järgmise aasta MM-sarjas M-Sport Ford Puma Rally1 autoga kaasa kõik 13 etappi.

Loubet` kaardilugejaks on uuel hooajal Nicolas Gilsoul, kes on varem istunud Hyundai ralliässa Thierry Neuville'i kõrval ja võitnud 13 WRC-rallit.

„See on minu jaoks unistuse täitumine, miski, millest olen unistanud,“ kommenteeris Loubet, vahendab WRC kodulehekülg. „Teha oma esimest täishooaega ja rahuldada igal nädalavahetusel oma elu suurimat kirge, see on midagi tõeliselt fantastilist. Mul on nii hea meel, et saan taas M-Spordiga koostööd teha. Töötada koos Otiga on midagi väga erilist.“

„Aastal 2023 on kõige olulisem eesmärk jõuda igal võistlusel finišisse, saada kogemusi ja õppida,“ lisas prantslasest piloot.

M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson usub, et Loubet`l on hiilgav võimalus õppida ja areneda 2019. aasta maailmameistri Tänaku kõrval.

„Mul on väga hea meel kinnitada Pierre-Louis Loubet järgmisel aastal meie täiskohaga sõitjaks WRC-sarjas,“ sõnas õnnelik Wilson. „Ma usaldan teda täielikult ja tunnen, et tänavuse hooaja sooritus on näidanud, et tal on olemas kõik olulised omadused, et sellel spordialal kaugele jõuda. Ma olen lootusrikas, et Pierre areneb koos Otiga töötades samamoodi, nagu Ott arenes 2017. aastal [Sébastien] Ogier'ga koos töötades.“

Meeskonna juht Rich Millener lisas, et ta loodab, et Loubet saavutab peagi ka esimese poodiumikoha: „Meile kõigile on Pierre'i tänavused esitused muljet avaldanud. Ta on pidevalt näidanud üles valmisolekut varasematest kogemustest õppida ning see teebki temast ideaalse kandidaadi terveks hooajaks.“

25-aastane Loubet sai lõppenud hooajal M-Spordi eest kirja kaks neljandat kohta. Esimesena jäi ta poodiumilt välja Sardiinia ja Akropolise rallil. Lisaks teenis ta Portugalis 7. ja Jaapanis 10. koha. Rally Estonial ja Soomes prantslane katkestas.

2023. aasta WRC-hooaeg algab 19. jaanuaril traditsioonilise Monte Carlo ralliga. Mullu võidutses seal vanameister Sebastien Loeb, kes juhtis just M-Spordi Ford Puma masinat.