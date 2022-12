Thingnes Bö võttis sprindis jälle võidu, Zahkna pääses jälitussõitu

Robert Heldna lasi täpselt ning oli 64. (+3.00), mis on tema karjääri parim tulemus. Kolmel lasul eksinud Kristo Siimer sai 80. koha (+3.29) ja viis eksimust teinud Raido Ränkel 84. koha (+3.46).

Zahkna tunnistas ERRile antud intervjuus, et lamadestiiru eksimus jääb kripeldama. „Lamadestiirus - pagan küll, mul on siin ka pealelaskmisel lihtsalt tulnud mingi üks viga sisse, täna ka. Samas kohas lasin eelmine aasta null-null ja ei saanud jälitussõitu. Sõidupilt on kindlasti parem,“ sõnas ta.