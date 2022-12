Suure finaali ootuses. Kas Messist saab läbi aegade parim mängija või hakkab Mbappé jahtima Pelé saavutust?

Kindlasti on sellise stsenaariumiga rahul ka Katari šeigid. Klubijalgpallis on Messi ja Mbappé tiimikaaslased Pariisi Saint-Germainis, mis kuulub teatavasti Katari riiklikule investeerimisfondile. Just need kaks mängijat saavad finaali eel kahtlemata suurimat tähelepanu.