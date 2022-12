Eesti rekordi ujunud Zirk sai MMil viienda koha. „Kui aus olla, siis finaalis tegin rohkem vigu.“

23-aastane Zirk parandas mullu MM-i finaalis ujutud rahvusrekordit 0,17 sekundiga saades lõpuajaks 1.50,51. „Tiitlivõistlustel ujuda isiklik rekord on alati hea märk sellest, et ettevalmistus on olnud efektiivne,“ rääkis eestlane peale finaali, kus ta kordas eelmisel aastal saavutatud viiendat kohta. „Kui aus olla, siis finaalis tegin rohkem vigu kui eelujumises, mitu pööret läks päris pikaks.“