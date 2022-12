Tartu Bigbank sai Portugalis küll geimi kätte, ent langes eurosarjas konkurentsist

Peatreener Alar Rikberg kommenteeris klubi Facebooki lehe vahendusel mängu järgmiselt: „Mängu algus kulus meil saali, vastase ja hilise kellaajaga harjumiseks – sellest ka avageimi üsna kindel allajäämine. Teise geimi vangerdused ja meeste tõsine võitlustahe tõid meid mängu tagasi, mängupilt pakkus nii efekti kui efektiivsust. Siis aga jõud rauges, kolmanda geimi keskel alustas Fonte Bastardo meeskond hullumeelse kaitsemänguga ja pani juurde nii rünnakul kui servil – sellest said nad emotsiooni üles ja peatada me neid enam ei suutnud. Kokkuvõttes näitavad kaks 1:3 kaotust õiglaselt meeskondade vahet. Kui me ise oma parimat mängu näitasime, püsisime mängus sees. Vaid vähestest ebakõladest ja vigadest piisab sellise vastase puhul, et vahe sisse käriseks.“