INTERVJUU | Levadia endine tegevjuht Hohlov-Simson: sellises tsentrifuugis polnud me varem olnud – klaarisid ühe jama ära, tuli teine peale

Milline see lehekülg saab olema, on veel laiemale avalikkusele teadmata. Hetkel on 50-aastane Hohlov-Simson piiri taga aega maha võtmas, et tagasi tulles uue energiaga järgmistele väljakutsetele vastu astuda.

12. oktoobril teatas FCI Levadia, et 2002. aastal mängija ja 2008. aastal tegevjuhina klubiga liitunud Hohlov-Simson lahkub hooaja lõppedes ametist.

Olles lahkunud klubist, kus sa 14 aastat töötasid, kuidas sa end tunned?

Kõik on juba üle elatud. Psühholoogiliselt rasked ajad olid oktoobris, kui meil üks peatreener püsis ametis vaid kümme päeva. Siis ma tundsin, et klubi hakkab olema teist nägu, see ei ole enam minu klubi, kus ma tahan töötada. Novembris, kui olin otsustanud, et ma lahkun, oli südamel kergem. Seda kõike, mis siis klubis toimus, oli mingis mõttes valus vaadata. Samas sain iga päevaga järjest rohkem aru, et see otsus tuleb ära teha ja edasi liikuda.

Eelmise hooaja lõpus meistritiitlit võites sa ilmselt ei aimanud, et aasta pärast on seis selline?

Jalgpallis ju kõik kordub. Tsüklid lähevad ja tulevad, igal aastal mõtled, et nüüd võiks või peaks.... Mingil hetkel mõtlesin, et kuna me pole viis aastat meistriks tulnud, lahkun siis, kui tiitel on käes ja töö tehtud. Kerge see ei olnud. Nagu sa ütlesid, 14 aastat on ühes klubis oldud ning ühel päeval seda enam ei ole. Ühel päeval klubi omanikud arvestavad sinuga, järgmisel päeval enam usaldust pole... Tundub, nagu oleksid natuke ebavajalik, kuigi see tunne on petlik.