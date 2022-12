Maroko koondise peatreener: oleme Aafrika jalgpallile head reklaami teinud

„Kui midagi kahetsen, siis oli see kohtumise algus. Alustasime kehvasti ning lubasime endale kiire värava lüüa, mis sai ka lõpuks saatuslikuks. Nad lubasid meil palli vallata, aga tegime liga palju eksimusi, et neile probleeme valmistada,“ rääkis Regragui, et platsi viimasel kolmandikul jäädi realiseerimisega hätta.

„Võibolla oli see meie jaoks üks samm liiga palju. Seda mitte kvaliteedi ega taktika poolest, aga just füüsiliselt jäime täna õhtul alla. Liiga mitme mängija jõuvarud olid 60-70%. Oma parima koosseisuga oleksime võinud neile palju probleeme tekitada,“ vihjas Regragui, et kapten Roman Saissi vigastus ning Nayef Aguerdi haigestumine jätsid meeskonna esitusele oma jälje.

Juhendaja sõnul pole meeskonnal aga põhjust ülemäära kurbust tunda: „Teadsime, et oleme juba midagi suurt saavutanud ja kõik on meie üle uhked. Oleme tehtuga rahul, kuid tundsime, et oleksime võinud minna veelgi kaugemale. Väikesed detailid aitavad tõelistel tšempionidel võita ja me nägime seda täna õhtul. Ütlesin mängijatele, et olen nende üle uhke, tema Majesteet on uhke, Maroko rahvas on uhke, kogu maailm on uhke.“