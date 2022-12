Tühistatud lennud jätsid Maroko koondise fännid pika ninaga

Sajad Maroko koondise fännid on muserdatud, kuna viimasel hetkel tühistatud lennud, takistavad nende reisi Katari - tänasele poolfinaalmängule. Riigi rahvusvaheline lennukompanii Royal Air Maroc, oli algselt planeerinud teha 30 lisalendu. Selline otsus võeti vastu, kuna Maroko jalgpalliliit lubas jalgpallifännidele eraldada mänguks Prantsusmaaga 13 000 tasuta piletit. Täna hommikul tuli aga teade, et Katari ametnikud on lennud blokeerinud ning nii jääb paljudel fännidel ajalooline matš nägemata.