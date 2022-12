Freestyle-suusatamise MK-sarjas saab sel nädalal läbi ligemale kuu aja pikkune võistluspaus. Sportlased on kogunenud USA-sse Copper Mountaini, kus on kavas nii Big Air kui ka rennisõit. Kohal on nii Kelly Sildaru kui ka Eileen Gu. Esimesest võistlusest aga kumbki osa ei võta.