Legendaarne Prantsusmaa koondislane on Katari MM-il uues rollis

Legendaarse Prantsusmaa koondislase Antoine Griezmanni klubikarjäär, pole viimastel aastatel olnud just kõige hiilgavam, kuid koondise eest on ta alati asja eest väljas. Endale mitteomaselt tänavusel MM-il keskväljal toimetav prantslane on kuulunud juba aastaid Didier Deschampsi esimesse valikusse ja paljudele ootamatult on temast saanud Katari MM-il üks Prantsusmaa võtmemängijaid. Inglismaa vastu kahe resultatiivse sööduga hiilanud prantslane on koondise eest väljakul käinud koguni 72 järjestikuses mängus, millest enamat pole suutnud keegi.

„Tema roll koondises on teistsugune võrreldes minevikuga, aga ta on ise olukorraga suurepäraselt rahul. Me ei näe tema poolt enam nõnda palju väravaid, kuid tema vasak jalg on maagiline ning suudab nahkkera toimetada igasse väljakunurka. Temas on kõik oskused, et mängida sügavamal: visioon, töötahe, intelligentsus ja hämmastav energia,“ kommenteeris Deschamps Griezmanni rolli tänavuses koondises.

Tegemist on Prantsusmaa staari viienda suurturniiriga. Kodustel Euroopa meistrivõistlustel 2016. aastal, teenis ta suurepäraste esituste ja kuue väravaga turniiri kuldse saapa auhinna ning valiti ka parimaks mängijaks. Peaaegu sama võimsad numbrid pani ta kokku möödunud MM-il, saades jala valgeks neljal korral ja jäädes alla vaid Harry Kane´ile. Katari maailmameistrivõistlustel on Griezmannil veel väravaarve avamata, aga selle vea võib ta parandada kahes järgnevas mängus.

„Ma võlgnen Deschampsile väga palju. Annan endast alati maksimumi Prantsusmaa koondise eest väljakule joostes ja teen kõik endast oleneva, et peatreeneri usaldust hoida. Ma soovin, et Deschamps saaks minu üle uhkust tunda. Mul on ees kolm maailmaklassi mängijat: Dembele, Giroud ja Mbappe - see teeb mul väljakul olemise kordades lihtsamaks,“ sõnas Griezmann veerandfinaali järel BBCle.

Kõigi eelduste kohaselt alustab Deschampsi algrivistuses Antoine Griezmann ka täna, kui poolfinaalis kohtutakse Marokoga.