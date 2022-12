Maroko koondise peatreener MM-i poolfinaali eel: oleme näljased ja armastame väljakutseid

Maroko jalgpallikoondise peatreener Walid Regragui pakatab poolfinaalmängu eel enesekindlusest ning on veendunud, et järjekordse üllatuse sepistamine on võimalik. Kõigest mõned kuud meeskonna tüüril olnud marokolane on taktikaliselt üle mänginud täielikku maailma tippu kuuluvad koondised ja on pannud Aafrika koondise mängima tasemel, millest keegi turniiri eel unistada ei osanud.

„Väiksemad koondised peavad unistama ja uskuma, et kõik on võimalik ning ainult sellisel viisil on võimalik saavutada edu. Meil on maailma eliiti kuuluvad mängijad - Ziyech, Mazraoui, Hakimi mängivad kõik Euroopa parimates klubides, kes heitlevad Meistrite Liiga tiitlile. Oleme tõestanud, et oleme võimelised mängima tippkoondistega, mis on oluline teadmine tulevastele generatsioonidele. Me oleme näljased ja armastame väljakutseid. Mida rohkem öeldakse, et me pole millekski võimelised, seda enam me vaeva näeme,“ sõnas Maroko koondise loots poolfinaali eel.