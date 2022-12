Tartu Bigbanki teekond euromängule kestis 19 tundi, meeste pagas läks kaduma

„KOHAL!... aga oli see alles teekond! Kui oli selgunud, et meie järgmine vastane CEV Challenge Cupil on Assooridel tegutsev Fonte do Bastardo, oli kohe teada, et seiklusterohke see reis saab meil olema. Tegelikkus pakkus pika reisipäeva jooksul nii mõnegi üllatuse,“ seisab Tartu meeskonna postituses.



„9:30 startisime bussiga Tartu Ülikooli spordihoone eest ja avaetapp Tartu-Tallinn läks planeeritust isegi kiiremini (suur tänu kõigile sahameestele ja -naistele, kes maantee pärast esmaspäevast tormi puhtaks jõudsid teha), see võimaldas enne lennujaama siirdumist Tallinnas veel korraliku lõunasöögi teha.



13:55 algusega planeeritud lend Frankfurti startis peaaegu õigeaegselt ja kohale jõudsime viperusteta, tundus vaid et maandumise asemel lennuk küll kukkus maandumisrajale.



17:45 pidi väljuma teine lend Lissaboni, kuid Frankfurdi lennujaama töötajad jäid oma toimetamistega hätta ja lõpuks passisime pikalt lennukis ja startisime pea 2 tundi planeeritust hiljem. Lootus kiirema lennusõiduga aega tagasi teha ei täitunud.



21:40 pidi väljuma kolmas lend Terceira Lajes'isse, kuid meie olime sel kellaajal veel eelmise lennuki peal. Kohe kui lennukist terminali jõudsime, ootas meid närviline, kuid abivalmis lennujaama töötaja, kelle sabas sõna otseses mõttes jooksime (sh hüppeliigest vigastanud Ronald Järv, kelle lonkamis-jooksu kahjuks videole ei õnnestunud võtta) läbi lennujaama õigesse väravasse ja jõudsime napilt lennukile.



~22:00 või veidi hiljem väljus meie lennuk Assooridele ja nagu korduvalt varemgi sel reisipäeval, pidime kuulma kapteni vabandusi – kahjuks venis ka see lend planeeritust pikemaks. Lõpuks olime südaöö paiku tormises ja vihmases Terceira Lajes'i lennujaamas.



~00:00 alustasime tavapärast arvamismängu „ei tea kas kõigi pagas kohale ka jõuab“. Selgus, et seekord olime kõik selle mängu kaotanud, sest mitte kellegi pagas ei jõudnud kohale. Õnneks on mängijate mänguvarustus alati käsipagasis, mistõttu puudust tunneme hügieenivahenditest ja ihupesust.



~01:00 olime kõik kenasti hotellis, saime sooja suppi ja kuivanud kana riisiga. Kokku oli selleks hetkeks meie reis kestnud 19 tundi. Hommikul ärgates ootas meid pealtnäha mõnus 13 soojakraadi ja päike, kuid torm möllab siin sama hullusti nagu kodumaal ja välja ei kipu kuidagi. Nagu pildilt näha, on kõik mehed hommikuseks (eesti aja järgi küll pärastlõunaseks) trenniks saalis ja valmistume õhtuseks mänguks.“