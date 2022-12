Horvaatia maestro viimane tants. Või siiski mitte? Veel on, mida püüda

Ka Lionel Messi teatas pärast Argentina poolfinaali 3 : 0 võitu Horvaatia üle, et pühapäevane finaal jääb talle MM-ide viimaseks. „Olen väga õnnelik, et saan MM-i teekonna lõpetada finaaliga. Järgmise MM-ini on veel mitu aastat, ma ei näe, et suudaksin seda nii kaua teha,“ tunnistas 35-aastane Messi.