KUULA | Ago Markvardt: mind kutsuti Liidu koondise juurde suusahüppajaks, aga ma ei saanud treenerile valmistada pettumust

Aga me ei püsi ainult minevikus, vaid räägime ka tänapäeva kahevõistlusest. Kas ala ikkagi jääb olümpiaprogrammi püsima ja mida tuleks teha, et vaatemängulisust ning laialdasemat huvi kahevõistluse vastu tõsta.

Lihtsaid lahendusi kindlasti pole, kuid üks moodus on näiteks võistlusprogrammi mitmekesistamine ning panustamine naiste kahevõistluse pildile pääsemiseks. Kui leiaks naiste hulgast mõne tõelise supertähe!

Endine tippmees Markvardt toob tänasel päeval sõna otseses mõttes tippsporti ja tippsportlasi Tehvandile, olles kahevõistluse Otepää maailma karika etapi korralduskomitee juht. Ka siin proovitakse võistlusprogrammi särtsu juurde tuua – kavas on segateatevõistlus ja nii-öelda tagurpidi võistlus, kus enne suusatatakse ja alles seejärel minnakse hüppemäele. Otepää MK-etapp toimub juba mõne nädala pärast, kuupäevadel 6.-8. jaanuar. Kõik on oodatud kaasa elama!

Kui meie tänane kahevõistluse tipp Kristjan Ilves on väga hea hüppaja, siis tõele au andes, ega Markvardt omal ajal kehvem polnud.

Ta tegi 1988. aasta juunioride MM-il samaväärseid hüppeid spetsiaalhüppajate parima mehe, austerlase Heinz Kuttiniga. Kahevõistlejate hulgas oli eestlane kõigist pika puuga üle, just hüppemäel. „Kui me oleks Kuttiniga koos võistelnud, oleksin talle ära pannud,“ lõõbib Markvardt. Tegelikult on jutus tõetera sees, sest ta oli hüppemäel tõesti võimas.