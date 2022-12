BLOGI | Maroko näitas kõvasti hambaid, kuid MM-i finaali pääses siiski Prantsusmaa

Maroko mängib MM-i poolfinaalis samas esmakordselt. Enne tänavust turniiri oli nende parimaks saavutuseks kaheksandikfinaali jõudmine 1986. aastal. Maroko on lisaks esimene Aafrika koondis, kes MM-i poolfinaali jõudnud. Finaali pääsemine oleks aga veelgi ajaloolisem, kuna esikohale on seni mänginud alati Euroopa ja Lõuna-Ameerika koondised.

Kohtumise eel on Prantsusmaa koondise kohal ka murepilvi, kuna väidetavalt on haigestunud keskkaitsja Dayot Upamecano ning poolkaitsja Adrien Rabiot. Mõlemad on sel MM-il olnud kindlad põhimehed.

Prantsusmaa ja Maroko on varasemalt omavahel kohtunud viiel korral. Kõik matšid on olnud sõpruskohtumised. Prantsusmaa on saanud kirja kolm võitu, Maroko on võitnud ühe korra ning ühel juhul on matš jäänud viiki. Viimati mängiti 2007. aasta novembris, mäng lõppes 2:2.