Tänak sai M-Spordilt tiitliheitluseks vajaliku kinnituse: Rovanperä on soosik, kuid M-Sport on just õige koht, kus olla

Järgmisele aastale ette vaadates asetas saarlane soosikukoorma siiski valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä õlgadele. „Praeguse seisuga on just Rovanperä ja Toyota duoks, kes tuleb esmalt alistada. Kuid ütleksin, et M-Sport on just õige koht, kus praegu olla,“ sõnas Tänak intervjuus Autospordile.

„M-Spordi inimesed on väga kirglikud ja valmis endast kõike andma. Seega usun, et olen õiges kohas ja see peaks andma mulle võimaluse tiitli eest heidelda,“ lisas Tänak.

Tänaku sõnul on ta M-Spordi tiimilt saanud kinnituse, et Ford Puma ralliautot arendatakse kogu aeg edasi ning püsitakse võrreldes Toyota ja Hyundaiga konkurentsivõimelised.

„Olen kindel, et potentsiaal on olemas. Tiimil on suurepärane infrastruktuur ja lisaks on olemas tugev tugi ka Fordi tehaselt. Kui töötame koos ja näeme kõvasti vaeva, siis on kõik võimalik,“ lisas Tänak.

„Kõige tähtsam on see, et arenduse seisukohast ei ole mingeid piiranguid. M-Sport tahab tõestada, et nad on selles spordialas sees põhjusega. Seega olen kindel, et tuleb huvitav hooaeg,“ märkis saarlane.

Tänaku sõnul ta sel aastal enam Ford Pumat ei testi ning taas istub ta rooli uuel aastal.

Järgmine MM-hooaeg algab juba 19. jaanuaril Monte Carlo ralliga. Avaetapi võitja selgub 22. jaanuaril.