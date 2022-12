Murenoodid Prantsusmaa koondises: kaks põhimeest on enne poolfinaali haigestunud

Prantsusmaa jalgpallikoondist tabasid MM-i eel mitmed hoobid, kui traumade tõttu jäid finaalturniirilt eemale Karim Benzema, N’Golo Kante, Paul Pogba jt. Seejärel on peatreener Didier Deschamps ikkagi kokku saanud korraliku löögirusika, kellega on purjetatud poolfinaali. Nüüd on koondist laastamas aga haigus.