OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo kaotas euromängus türklastele avapoolaja kümne punktiga

Kalevlastest ei sõitnud Türki Kaspar Kitsing ja Alterique Gilbert. Kitsing vigastas eelmisel nädalal Eesti-Läti liiga mängus Valmieraga hüppeliigest, Gilbert jätkab õla ravimist. Tegu on FIBA Europe Cupi alagrupiturniiri teise ringi esimese matšiga. Lisaks Kalev/Cramole, Gaziantepile ja Crailsheimile mängib K-grupis Hollandi tiim Den Bosch.

Lumetormi Birgiti tõttu jõudsid kalevlased Türki sisuliselt viimasel hetkel. „Täna kell 12.40 pidi olema lend (Istanbuli), aga juba hommikul tuli teade, et lend on tühistatud. Istanbulist ei hakanud lend Tallinnase tulemagi. Hakkasime toimetama ja vaatasime, et teisipäeva õhtul läheb sama lend kell 18.55,“ rääkis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask esmaspäeval Delfile.



Kohtumise edasilükkamine olnuks ebasoodne lahendus, sest järgmise nädala euromänguga seda Saksamaa klubi Crailsheimi soovil juba tehti.



Küll nihkus pisut kolmapäevase matši algusaeg. Uue kava järgi pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 19, esialgu oleks lahtihüpe olnud kell 18.