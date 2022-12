TIPPHETKED | Viimsi/Sportland alistas ühisliigas TalTech/Optibeti

Turniiritabelis on Viimsi/Sportlandil kirjas seitse võitu ja neli kaotust, mis annab üldises pingerivis kuuenda koha. TalTech on kolme võidu ja kaheksa kaotusega 13. positsioonil.

„Taltech/Optibet on viimastes mängudes näidanud head minekut. On võetud mõned head võidud ja kindlasti on nende seis praegu palju parem kui see oli kaks kuud tagasi. Peame nende rünnakuliidrite vastu kaitses tasemel olema ning kindlasti peame kontrollima kaitselauda,“ sõnas kohtumise eel KK Viimsi/Sportlandi treener Kristjan Evart.