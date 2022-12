DELFI VIDEO | Sven Kaldre: ma siiralt loodan, et keegi rohkem haigeks ei jää

„Juba avapoolaja lõpp läks käest ära ja teisel poolajal läks veel hullemini. Sellest me välja ei tulnudki, kahju...“ möönis kohtumise järel Sven Kaldre. „Meie visked ei kukkunud terve mängu vältel, protsent oli väga kehv (Kohtumise lõpuks 30% - E. K.). Panime vabadelt kohtadelt mööda, see mõjutas meie enesekindlust ja see omakorda meie kaitsemängu ja muud.“