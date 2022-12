Raieste ja Kotsari leivaisa Baskonia jäi tähtsate Euroliiga kohtumiste eel ilma ühest võtmemängijast

Kolmapäeval võtab Hispaania meeskond mõõtu valitseva meistri Anadolu Efesiga, sealjuures mõlemal satsil on Euroliiga tabelis kirjas seitse võitu ja viis kaotust, millega nad on napilt play-off'i joone peal. Reedel kohtub Baskonia kümne võiduga liigat juhtiva Fenerbahcega. Kasvõi ühe võidu võtmine oleks hispaanlastele väärt valuuta.

Baskonia peatreener tõdes enne Türki lendamist, et tiimi tagamängija Pierria Henry reisis isiklikel põhjustel USA-sse. Juhendaja täpsemalt mehe puudumise tagamaid lahti ei rääkinud, aga tema osalemine matšides olevat suure kahtluse all. Oktoobri lõpus meeskonnaga (taas)liitunud Henry on viimastes mängudes olnud tiimi üks peamine vedur. Kaheksas Euroliiga kohtumises on mängujuht visanud keskmiselt 10,6 punkti, võtnud maha 2,1 lauapalli, andnud 5,8 korvisöötu ja teinud 1,6 vaheltlõiget.

„Homme mängime viimase kahe hooaja Euroliiga meistriga ja reedel parimas vormis meeskonnaga. See on meile põnev väljakutse. Tahame end tõestada parimate vastu ning teame, et tulemuse saamiseks peame igakülgselt õnnestuma,“ lausus kohtumise eel Baskonia loots.

Sealjuures Baskonia on suurepärases vormis, sest ka koduliiga matše arvesse võttes on nad võitnud viis järjestikust mängu. „Peale seda oleks väga lihtne öelda, et oleme nüüd meeskonnaga seisus, kus tahaksime olla. Oleme küll heas vormis, aga hooaeg on veel pikk ja peame on taset veelgi tõstma, sest sama teevad ka meie vastased,“ jätkas Pennaroya.

Baskonia on tänavu Euroliigas võitnud kodus seitsmest mängust kuus, aga võõrsil viiest vaid ühe. Võidulisa teenimine on aga keeruline, sest Istanbuli satsid on omakorda kodusaalides väga tugevad. „Loomulikult tahab meeskond ka võõrsil õnnestuda, aga nii Baskonia kui ka teiste meeskondade jaoks on lihtsam mängida kodus, kus on tavapärane rutiin. Aga saame aru ka sellest, et peame Euroliigas tegema sammu edasi,“ sedastas katalaanist peatreener.