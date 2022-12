Kas Harry Maguire on tagasi võitmas Manchester Unitedi peatreeneri usaldust?

Inglismaa koondislane tõestas MM-il oma esitustega, et tema parim enne ei ole möödas. Maguire suutis korduvalt vastasmeeskonna ründajatele peavalu valmistada ja oli kaitses kui tugev müür. Oma ohtlikkust näitas inglane ka standardolukordades, olles väravavõrgu sahistamisele korduvalt lähedal. Head esitused ei jäänud märkamata Manchester Unitedi peatreeneril.

Punaste kuradite peatreeneri Eric Ten Haagi sõnul, võib Harry Maguire olla klubile jätkuvalt väga väärt mängija. Viimastel kuudel koduklubis vahetusmehe rolli langenud inglane on oma suurte prohmakatega, langenud Manchesteri klubi fännide naerualuseks, kuid Ten Haagi sõnul näitas kaitsja MM-il klassi ning on jätkuvalt tema plaanides.

„Ta näitab Inglismaa koondise eest ennast alati suurepärasest küljest. Kahjuks tuli tal ette koduklubis periood, kus ta esitused polnud kvaliteetsed ja sellel olid omad tagajärjed,“ sõnas Ten Haag Inglismaa koondislase kohta. „Aga kui ta on asja eest väljas ja mängib südamega, siis saavutab ta enesekindluse, mida näitasid Inglismaa mängud MM-il. Kõik mis ta peab tegema on kõvasti trenni ja näitama ennast heast küljest. Ta saab kindlasti oma võimaluse ja on meile väga oluline mängija",“ lisas hollandlane.