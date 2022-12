Endine Argentina koondislane: argentiinlased armastavad näha vihast Messit

Argentina koondise kunagine 56-kordne internatsionaal Pablo Zabaleta on poolfinaali eel positiivses ja ootusärevas meeleolus. Karjääri tippaegadel Manchester Citys leiba teeninud endise jalgpalluri sõnul on õhus 1986. aasta tšempionaadi kordus, kui Diego Maradona tiitli pea kohale tõstis.

„Praegune Argentina koondis mängib väga hästi ja neid on väga raske alistada. Alati kui nahkkera on Lionel Messi jalal, võib midagi sündida. Väga loodan, et sellel muinasjutul on sarnane lõpp 1986. aastaga, kui tiitli võitsime. Me ei saa endale lubada vigu, sest Horvaatia tõestas Brasiilia vastu enda ohtlikkust,“ kirjutas BBCs Pablo Zabaleta.