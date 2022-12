INTERVJUU | Tarmo Kink Levadiast lahkumisest: tegin ühe suure vea, aga minu jaoks oli see elementaarne käitumine

FCI Levadia jalgpalliklubi on ajalooliselt vaadanud ikka ühte hooaega korraga ja talviti on läinud mängijate turul tihedaks sebimiseks. 2020. aasta lõpus otsustati, et on muudatuste aeg. Mängijatele pakuti pikemaid kontrahte ja tõhusalt täiendati taustatiimi nimekirja. Teiste seas naasis klubisse endine mängumees Tarmo Kink. Ligemale kahe aasta jooksul täitis Kink klubis nii treeneri kui ka spordidirektori rolli.