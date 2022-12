FOTOD | Eestlane Argentina vutihullude keskel: jalgpall pole siin sport, vaid elustiil ja religioon

Kui sain teada, et veedan järgmise magistri õpingute semestri Buenos Aireses ja samal ajal toimub jalgpalli MM, siis ma ei osanud ette kujutada, mille osaliseks ma viimasel kuul sain. Olen jalgpallihuviline lapsest saati, mänginud ise nii Eestis kui ka natukest aega Itaalias ja elanud kaasa suurturniiridele. Aga jalgpallimekas Buenos Aireses on ala omandanud minu jaoks hoopis teistsuguse tähenduse.

Jalgpall pole Argentinas lihtsalt sport. See on elustiil ja religioon, jututeema pea igas seltskonnas, seda olenemata vanusest või soost. See on midagi, mida 30st Buenos Airese telekanalist 15 näitavad igapäevaselt 24 tundi päevas. Suurt armastust Diego Maradona, Lionel Messi ja terve jalgpallikoondise vastu tõestavad ka lõpmatud grafitid ning suveniirid tänavapildis. Nagu öeldakse Argentinas – sa võid vahetada usku, partnerit, sugu või veendumusi, kuid sa ei vaheta elu sees poolehoidu oma jalgpalliklubile.