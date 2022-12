Horvaatia eduloos on märgiline roll nende noorel keskkaitsjal

Horvaatia jõudis poolfinaali seisus, kus terve turniiri vältel on eduseisus oldud ainult 46 minutit. Balkani suurjõud on lasknud senise tšempionaadi jooksul endale lüüa ainult kolm väravat, millega ollakse poolfinaali jõudnud koondistest teisel kohal. Nende kaitseliin on näidanud veelgi jõulisemat ja distsiplineeritumat mängu, kui neli aastat tagasi ning kuigi see pole olnud ühe mehe show, on Gvardiolist saanud koondises asendamatu mängija.