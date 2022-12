Hyundai pealik Moncet eelmisest hooajast: katastroofiline Keenia ralli äratas meeskonna üles

Lõppenud WRC-hooajal oli Keenias toimunud kuuenda etapi järel selge üldliider Toyota piloot Kalle Rovanperä, kes oli kuues rallist võitnud lausa neli. Hyundail oli tolleks hetkeks kaukas vaid üks esikoht, mille võttis Ott Tänak Sardiinias. Kuid just Safari ralliks oli Hyundai sügavas mustas augus – Toyota võttis toonasel raskel etapil nelikvõidu, keerulistel ja liivastel teedel oli Thierry Neuville viies, Oliver Solberg kümnes ja Tänak katkestas. Sealjuures jäi Neuville Keenias võitnud Rovanperäst maha enam kui kümne minutiga.

Üle aasta ajutiselt Hyundai ametliku juhi rollis oleva Moncet sõnul sai tiim Aafrikas toimunud etapi järel aru, et seis on hapu ja töökindlus on nende i20 Rally1 masina suur mure.