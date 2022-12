Ott Tänak sel aastal rohkem Pumat ei testi. „Väike puhkus detsembris on minu enda huvides.“

Peale üle kivide ja kändude läinud hooaega Hyundais leidis Tänak, et viivuks aja maha võtmine on kasulik nii talle kui ka M-Spordi meeskonnale. „Väike puhkus detsembris on minu enda huvides,“ ütles 2019. aasta maailmameister väljaandele DirtFish, kes uuris saarlaselt, kas ta lähiajal testib taas Fordi Rally1 masinat. Nimelt peale lepingule allakirjutamist lekkisid videod, kus Pumat proovinud piloot andis tiimile näpunäiteid.

„See on olnud pikk aasta ja mõnes muus mõttes üsna stressirohke,“ jätkas Tänak. „See on olnud väga-väga raske aasta, mistõttu ma väga naudin tagasi kodus olemist ja perega mõnusalt aja veetmist.“

Tänaku sõnul on väga oluline, et nii tema kui ka meeskond saaksid koguda energiat ning oleksid uue aasta esimesel jaanuaril täis motivatsiooni. „Puhkus on olulisem kui paar testipäeva. Ka vaimselt peab valmis olema,“ selgitas 35-aastane ralliäss.

Tänak sõitis M-Spordi meeskonnas ka eelmise kümnendi keskel. Hooaegadel 2018-2019 istus ta Toyota ja 2020-2021 Hyundai roolis, nüüd alustab ta mõnes mõttes taas puhtalt lehelt.

Eestlane ootab enda väitel elevusega uut hooaega. Milline on seis võrreldes 12 kuu taguse ajaga, kui ta alustas Hyundais oma teist aastat? „Mõnes mõttes pole olukorras midagi uut. Tean mind ootavaid väljakutseid ja tean, et minu taga on meeskond, mis tahab mulle anda parimad vahendid võistlemiseks. See saab olema väljakutse, aga tegelikult ootan seda,“ lausus Tänak.

WRC-sarja uus hooaeg algab 19. jaanuari Monte Carlos, veebruari teisel nädalal võtavad maailma parimad roolikeerajad mõõtu lumistel Rootsi teedel.