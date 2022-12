Horvaatia koondise peatreener poolfinaali eel „Argentina alistamisega teeksime riigi jalgpalliajalugu“

„Poolfinaalmängus saadud võit eelmisel MM-il Inglismaa vastu on siiani Horvaatia suurim saavutus ning tänavu veerandfinaalis saadud võit Brasiilia üle läheb selle järel teisele kohale. Kui suudame Argentina alistada, siis on see suurim ja kõige ajaloolisem moment läbi aegade,“ sõnas kohtumise eel horvaatide loots.

„Me oleme juba praegu nelja maailma parima koondise hulgas ning see on imeline edu meie koduriigile. Sellegipoolest soovime rohkemat, kuid peame arvestama, et mängime Argentinaga, kes on koos Lionel Messiga üks maailma parimaid rahvustiime. Nad on meeletult motiveeritud ja veel suurema surve all kui meie, sest tegu on Messi viimase suurturniiriga,“ kommenteeris Dalic eesolevat kohtumist.