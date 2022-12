Ferrari vormelimeeskond leidis uue pealiku

Ferrari vormel 1 tiim andis novembris teada, et seni tiimipealiku rollis olnud Mattia Binotto lahkub ametist. Sel nädalal leidis 16-kordne F1 sarja meeskondliku arvestuse võitja mehele asendaja. „Alates 9. jaanuarist astub Scuderia Ferrariga meeskonna juhiks ja peadirektoriks Fred Vasseur. Vasseuril on enam kui 25-aastane kogemus, kui ta alustas väikestest sarjadest ning viimasel kümnendil töötas vormel 1 sarjas,“ kirjutas Ferrari ametlikus teadaandes.

„Selle aja jooksul on ta ennast tõestanud talentide kasvatajana, kes võitsid tema käe all GP2 sarja 2005. aastal (Nico Rosberg) kui ka 2006. aastal (Lewis Hamilton),“ ütles meeskond.

Vasseur tõdes, et Ferrari juhiks tõusmine on suur au. „Läbi elu motosporti kirglikult suhtunud inimesena on Ferrari mulle alati esindanud võidusõidumaailma tippu. Ootan põnevusega Maranellos koos andeka ja tõeliselt kirgliku meeskonnaga töötaksime, et saaksime edasi kanda tiimi ajalugu ja pärandit,“ lausus uus tiimipealik.