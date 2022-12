Messile jagub poolfinaali eel vaid kiidusõnu. „Ta annab meile väljakul viibimisega suure eelise“

Lõuna-Ameerika suurjõu poolfinaali pääsemine on suuresti saavutatud tänu Lionel Messile, kes on löönud neli väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu. Argentina koondislase Nicolas Tagliafico sõnul, annab Messi väljakul viibimine argentiinlastele Horvaatia vastu suure ja erilise eelise.

„Ta on alati olnud meie kapten ja liider. Messi on see, kes meist parima välja pigistab ning meid motiveerib. Temaga käib alati kaasas maagiline fenomen,“ sõnas mängu eel Argentina koondislane Tagliafico. „Ta on see mängija, kes annab meile erilise eelise oma väljakul viibimisega. Koos kõigi toetusega suudame me saavutada oma eesmärgid ja pakkuda Argentina rahvale midagi maagilist koos Messiga,“ lisas ta.