Vaatajate ette jõuab uus spordisaade „Tugitoolisportlane“

„Tugitoolisportlane“ on saade, kus omavahel lähevad vastamisi elukutseline tugitoolisportlane ja tõelised tippsportlased. Igas episoodis läheb saatejuht Silver Laas enesekindlalt võistlema tippsportlasega, tehes temaga kaasa trenni ning võttes seejärel mõõtu oma ala absoluutsete tippudega.

„Nagu iga inimene, oleme ka meie leidnud ennast tugitoolis sportlaste saavutusi kommenteerimas ja mitte alati positiivses võtmes: „No kuidas sa saad selle penalti mööda lüüa?“ või „Raske oli siis gaasi veits juurde anda?“. Sellest hargnes mõte, et mis juhtuks, kui panna kõikide nende penaltilööjate ja gaasivajutajate vastu võistlema üks tavaline tugitoolisportlasest ja -kommentaatorist mees,“ rääkis „Tugitoolisportlase“ idee kohta saate produtsent Mihkel Tepp.

„Mõeldud, tehtud ja juba rassiski meie saatejuht Silver Laas tippsportlaste vastu. Meil oli inimlik huvi näha ja näidata, kui kaugel on maailma tipp, milline on pühendumus sinna tippu jõudmiseks ning loodetavasti vähendada tulevikus ka sapiseid kommentaare tugitoolist,“ lisas Tepp

„​Vaatajad võivad „Tugitoolisportlase“ saatest oodata nii naeru kui ka sõna otseses mõttes pisaraid. Naermiseks on põhjust küllaga – Silveri sooritused, püüdlus sportlastele „koht kätte näidata“ ja samast põhjusest tulevad ka pisarad. Kohati tundub juba treening nii intensiivne, et võtab sõna otseses mõttes silmast vee välja. Vaatajatele on siin seega nii nalja, äratundmist ja ka mõtteainest,“ ütles Tepp.