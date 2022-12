Tartu Bigbank peab Portugalis Challenge Cupi kordusmängu, Rikberg loodab vastast üllatada

Peatreener Alar Rikberg rääkis, et edu saavutamiseks tuleb mängida riskeerivamalt. „Tuleb üllatuse peale välja minna ja riskeerivat mängu näidata. Juurde on panna eelkõige teatud hetkedel külma pead säilitades. Kui suudame geimi keskpaigas veel tasavägises seisus olla, siis peab säilima väga hea keskendumine. Kui serv ei tööta, on Fonte Bastardo vastu suhteliselt võimatu saada. Seega on eesmärk nad võrgust kaugele saada ja siis juba tekivad variandid,“ kommenteeris Rikberg.