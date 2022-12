Edasilükatud lende trotsinud Eesti noored vabavõitlejad tõid Iirimaalt kolm meistritiitlit

Noortekoondise ja ühtlasi Tartu poiste treeneri Ott Tõnissaare sõnutsi võeti võistlusreis ette, kuna iirlased on tugevad ning neil on meie regioonist selgelt eristuv koolkond, kus keskendutakse rohkem maasvõitlusele. „Edukaks esinemiseks maailmakonkurentsis on meie noortel vaja kogemust erinevate võitlusstiilidega, mida iirlased meile lahkesti ka pakkusid. Lisaks jõudis vaatamata ära jäetud lendudele kohale ka osa Ukraina koondisest, kes on maailma edetabelis esimesel kohal,“ kommenteerib Tõnissaar väga head võistlusvõimalust.