Kas M-Sport kogub Tänakule palgaraha vanu ralliautosid müües?

M-Spordi rallimeeskonna juht Richard Millener tunnistas hiljuti, et neil on väga raske üheksakordset maailmameistrit Sebastien Loebi ka järgmiseks hooajaks palgata, sest tiimil kulus suur summa Ott Tänakuga lepingu sõlmimiseks.

Sellega seoses on kuluaarides spekuleeritud, et vanade ralliautode müük on M-Spordi jaoks üks võimalus, kuidas palgafondi suurendada ning 2008. aasta Ford Focuse masin ei pruugi seega jääda sugugi viimaseks tuluartikliks.