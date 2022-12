Nädal piiri taga: Tähele MVP tiitel, Saar lahkus Türgi klubist, Tšehhis kohtusid Maar ja Juhkami

Et meeskonna tulemused olid kehvad, vajas klubi muutust, ütles Saar. „See oli mõlemapoolne otsus, et sõbralikult laiali minna. Meeskond kaotas ja muutusi oli vaja. Uut sidet ei leitud välismaalt ja siis otsustati nurk tuua. Peatreener soovis, et ma jätkaksin seal, aga klubil polnud nii palju vabu vahendeid, et nelja välismaalast ülal pidada,“ kommenteeris nurgaründaja, kes otsib agentide abiga aktiivselt uut klubi. „Nüüd tulen homme Eestisse ja kuulan maad. Suhtlus agentidega on tihe ja ehk veel enne uut aastat saab midagi paika,“ lisas mängija.