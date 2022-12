KATKEND RAAMATUST | Šarūnas Jasikevičius: „Mulle ei meeldinud, et kaotasime venelastele, see kõlas nagu ohusignaal.“

Uus elu Maccabis meeldis mulle. Põlesime soovist mängida, nii et mängude ajal olime alati täis energiat ja otsustavust. Kõik teised, Monist Pinini niisamuti. Pinit ei huvitanud trennid, aga ta on võib-olla parim mängutreener maailmas. Tunnetas suurepäraselt mängu ja tema sedavõrd treenimisele vastuvõtlik ja altruistlik meeskond suutis kohaneda iga muudatusega, mida vaid ta minutilise vaheaja ajal palus teha. Tema mängud olid alati suurepärane vaatepilt: ta ise nõretas esimesest minutist higist ja Moni Fanan röökis nagu hullumeelne. Meistritiitli võitsime vaevata, aeg oli minuti täpsusega jagatud, et kõik mängida saaksid. Võitsime, mängisime hästi, kuid lootsin, et otsustaval hetkel ei tuleks kahetseda kõigi nende „ära muretse“ pärast, mida ma trennides kuulsin, kui tõstatasin küsimuse treeningute kvaliteedi kohta. Ma ei tundnud end rahulikuna. Kord ühel paljudest vabadest päevadest kohtasin baaris Bastonit. „Hei, Šaras, kuna sul on juba kogemust, mis sa arvad, kas me võime Euroliiga võita?“