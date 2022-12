G-Liiga võrdles Henri Drelli kolmekordse NBA meistriga

„Eesti superstaar Henri Drell kasvas üles, õppides kolmekordselt NBA meistrilt Toni Kukocit... Nüüd on ta üks andekamaid rahvusvahelisi mängijaid G-liigas. 22-aastane mees on pikk äär, kes on mängujuhi oskustega, hea viskega ja suudab katta mitut positsiooni,“ kirjeldab G-liiga mitmekülgset Drelli.

„Ta on visanud tänavu Windy City Bullsi eest keskmiselt 11,0 punkti, võtnud 6,3 lauapalli ja andnud 2,0 korvisöötu. Henri Drell on teist aastat G-liigas, kuid on mänginud profina juba 15. eluaastast saadik. Teda peetakse laialdaselt maailma parimaks Eesti mängijaks ja tal on lootust saada teiseks Eestis sündinud korvpalluriks, kes NBA-sse pääseb,“ lisatakse NBA tütarliiga poolt.