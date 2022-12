M-Spordi boss Loebi palkamisest: kogu meie raha kulus Ott Tänakule

„Mõistagi me tahaksime Sebi [Loeb] oma autosse, kuid Monte Carlo ralli jaoks on seda raske saavutada, ent me ei ole veel loobunud,“ sõnas Millener Autosport.com-ile.

„Praegu oleme kogu raha pannud Oti [Tänak] alla ja peame jääma realistideks. Kahe tippsõitja palkamine on väga kulukas. Pole mõtet end liiga suure koorma alla panna. Oleme juba teada andnud, et kui läheme MM-sarja ühe sõitjaga, siis selleks on Ott. Nii väga kui me Sebi ka soovime ja tahame oma meeskonda, peame leidma uusi võimalusi ja otsima alternatiive,“ lisas Millener.