ROK ja USA lubavad Venemaa sportlased olümpiale ka siis, kui Ukraina sõda veel jätkub

Wall Street Journali andmetel on USA olümpiakomitee (USOPC) juht Susanne Lyons Bachiga samal arvamusel ning tahab venelasi ja valgevenelasi järgmisel olümpial näha.

Bach avaldas Venemaa sportlastele toetust eelmisel nädalal. Olümpiajuht ütles, et ta loodab, et Venemaa ja Valgevene sportlased lastakse 2024. aastal Pariisi olümpiale võistlema ka siis, kui Venemaa agressioonisõda Ukrainas sel ajal veel jätkub.

Lyonsi sõnul on USA toetuse tingimuseks, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohi olümpial võistelda oma riigi lipu all ega kanda oma rahvuskoondise värve.