VIDEO | Grete Gaim kutsus Jaak Mae lasketiirus duellile

Esimene eestikeelne laskesuusaraamat „Biatlon A&O. Ükski märk ei jää üles“ räägib lugusid, avab taustu ja aitab meenutada erakordseid hetki. Näiteks pikema sissevaate oma karjääri annavad legendaarsed Raphael Poirée, Ricco Gross ja Kaisa Mäkäräinen, aga ka praegused superstaarid Dorothea Wierer ja Vetle Christiansen. Mõistagi tuleb juttu Kaija Parvest, Even Tudebergist ja paljudest teistest Eesti koondislastest. Aga selgub ka, mis on viimase lasu fenomen, missuguse panuse on laskesuusatamine andnud maailma kultuuriellu, aga ka dopingunimekirja, miks on ala juures nii palju õdesid - vendi ning kuidas on eri keeltes iga laskesuusataja ja fänni õudusunenägu ehk 'raud'?